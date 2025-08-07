Mondiali U. 21 F: esordio vincente delle azzurre contro la Repubblica Ceca

SURABAYA (INDONESIA)- Esordio vincente delle azzurre al Mondiale Under 21 in corso di svolgimento a Surabaya in Indonesia. Le ragazze allenate da Gaetano Gagliardi oggi, alla Samator Healthporia Volleyball Hall, hanno travolto per 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) la Repubblica Ceca. Una partita molto ben gestita da Manfredini e compagne che sono state padrone del campo in tutti e tre i set disputati. Top scorer dell’incontro sono state Adigwe e Bosso, entrambe con 12 punti messi a segno.