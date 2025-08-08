Tuttosport.com

I paletti di Velasco: “Basta pressioni”

Le azzurre al lavoro a Cavalese in vista dei Mondiali: "Non facciamoci condizionare e non pensiamo mai che sarà facile"
Diego De Ponti
1 min
TORINO - Julio Velasco mura le pressioni. Il tecnico della nazionale femminile azzurra lancia la fase due dell’estate dell’Italia, mettendo una barriera tra le sue ragazze e le attese di un ambiente che si sta abituando bene. La vittoria, a Lodz, della Volley Nations League ha confermato che le azzurre sono la squadra da battere ai Mondiali che prenderanno il via, in Thailandia, il 22 agosto. E le

