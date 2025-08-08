La nazionale di De Giorgi si ritrova a Cervia

CERVIA (RAVENNA)-Archiviata con il secondo posto la Volleyball Nations League 2025, gli azzurri di De Giorgi si ritroveranno domenica 10 agosto a Cervia, dove rimarranno in collegiale fino a giovedì 14, in preparazione dei Campionati del Mondo in programma dal al 12 al 28 settembre nelle Filippine.
Per questo primo raduno che sancisce formalmente l’inizio della seconda parte della stagione il Commissario Tecnico ha convocato quindici atleti.
I convocati-
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò
Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace
