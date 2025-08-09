Mondiali U 21 Femminili: l'Italia vince la maratona con la Polonia

SURABAYA (INDONESIA)- Al termine di una lunga battaglia l'Italia Under 21 femminile vince la terza partita di fila ai Campionati del Mondo in corso a Surabaya (Indonesia). Le ragazze del tecnico Gaetano Gagliardi, infatti, dopo aver superato nelle prime due giornate Repubblica Ceca e Algeria , hanno superato anche la Polonia per 3-2 (25-23, 25-16, 21-25, 19-25, 15-4). Top scorer dell’incontro l’azzurrina Adigwe con ben 30 punti messi a segno.

L’Italia domani, domenica 10 agosto, godrà di una giornata di riposo per poi tornare sul parquet della Samator Healthporia Volleyball Hall l’11 agosto alle ore 5, per sfidare l’Egitto nella quarta uscita della pool C.

Nel primo set l’Italia parte con grande determinazione e guadagna subito il +6 sul 8-2, ma la Polonia non molla, accorcia le distanze e trova la parità sul 15-15. Le azzurrine rimettono la testa avanti e trovano un prezioso +4 sul 21-17, le polacche provano ancora una volta a ristabilire la parità ma un attacco di Adigwe chiude con il punteggio di 25-23.

Nel secondo parziale le ragazze di Gagliardi tengono un ritmo di gioco molto elevato e si portano, ancora una volta, sul 8-2. La polonia non rientra in gioco come nella prima frazione e si trova in netto svantaggio (16-7, 21-12). L’Italia chiude poi agilmente sul 25-16.

Le polacche non vogliono subire ancora e, nel terzo set, mettono in difficoltà l’Italia (4-6, 8-11, 11-16). Le azzurrine provano a recuperare lo svantaggio, ma le avversarie lo amministrano senza troppe difficoltà fino alla fine della frazione (21-25).

Quarto parziale che vede, come il precedente, una Polonia ritrovata e determinata a portare il match al tie-break. L’iniziale +3 sul 5-8 e il successivo +4 sul 12-16 dimostrano tutte le potenzialità della squadra polacca che non spreca il vantaggio e chiude con il punteggio di 19-25.

L’Italia non accusa il colpo e gioca un tie-break perfetto. Le biancorosse non riescono a controbattere e si ritrovano a -7 sul 10-3. Le azzurrine non commettono errori e archiviano la pratica con il punteggio di 15-4.

Il tabellino-

ITALIA-POLONIA 3-2 (25-23, 25-16, 21-25, 19-25, 15-4)

ITALIA: Sassolini 3, Piomboni 8, Marchesini 13, Adigwe 30, Bosso 14, Manfredini 9, Bardaro (L). E. Esposito, Magnabosco. N.e. L. Esposito, Ndoye, Martinelli. All. Gagliardi.

POLONIA: Szewczyk 1, Adamczyk 9, Splawska 15, Hewelt 21, Fiedorowicz 9, Moszynska 8, Suska (L). Malinowska 2, Lagida, Podlaska 1, Milewska 1, Walczak. All. Majka.

ARBITRI: Duran Guzman Maria Del Carmen Idalia (MEX), Pereira Feliciano Fabricio (BRA).

Durata set: 25’, 21’, 26’, 27’, 12’ Tot:111’

Italia: a 10, bs 8, mv 19, et 26.

Polonia: a 5, bs 10, mv 12, et 28.

LA POOL DELL’ITALIA-

Pool C: Italia, Repubblica Ceca, Turchia, Algeria, Egitto, Polonia.

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELL’ITALIA | POOL C-

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

Italia-Algeria 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)

Italia-Polonia 3-2 (25-23, 25-16, 21-25, 19-25, 15-4)

11 agosto, ore 5:00: Italia-Egitto

12 agosto, ore 5:00: Italia-Turchia

SECONDA FASE

13 agosto: Ottavi di Finale

15 agosto: Quarti di Finale

16 agosto: Semifinali

17 agosto: Finali