La nazionale femminile torna a radunarsi al Centro Pavesi

MILANO- Dopo un breve stop, seguito al ritiro di Cavalese, le azzurre di Julio Velasco torneranno ad allenarsi insieme al Centro Pavesi di Milano dove si ritroveranno dal 11 al 14 agosto.
La nazionale, dopo una settimana di intenso lavoro fisico e tecnico in Trentino, continuerà a rifinire la preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.
Le 16 le azzurre in collegiale al Centro Pavesi fino al 14 agosto
Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Katja Eckl, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Myriam Sylla.
Lo staff tecnico azzurro al Pavesi
Julio Velasco (Commissario Tecnico)
Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)
Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)
Manuela Leggeri (Assistente Allenatore)
Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)
Massimiliano Taglioli (Scoutman)
Emanuela Longa (Medico)
Francesco Bettalico (Fisioterapista)
Maira Di Vagno (Fisioterapista)
Marcello Capucchio (Team Manager)