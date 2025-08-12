Mondiali U 21 femminili: tie break fatale alle azzurre contro la Turchia

SURABAYA (INDONESIA)- Prima sconfitta per la nazionale Under 21 femminile ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Surabaya, in Indonesia. La nazionale guidata dal tecnico Gaetano Gagliardi, oggi è uscita sconfitta al al tie-break, dopo una vera e propria battaglia sportiva, per mano della Turchia per 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-19, 11-15). L’Italia, che nelle prime quattro uscite della rassegna iridata non aveva conosciuto sconfitta, chiude dunque il proprio percorso nella fase a gironi con 4 vittorie, 12 punti e il momentaneo primo posto in classifica. La nazionale tricolore dovrà ora aspettare l’ultima gara tra Repubblica Ceca e Polonia per conoscere con esattezza la posizione finale in classifica e il successivo abbinamento negli ottavi di finale, in programma domani 13 agosto. Nella gara di oggi la top scorer dell’incontro è stata l’azzurra Merit Adigwe, autrice di ben 30 punti, 1 ace e 4 muri.

Primo set cominciato con l’Italia avanti (8-4), che ha poi accumulato un buon vantaggio fino al +6 (16-10). La squadra di Gagliardi, in questa fase, è sembrata padrona del campo, non concedendo alle avversarie vere occasioni per una possibile rimonta. Nel finale, dopo un parziale ritorno della Turchia, l’Italia ha ben amministrato e conquistato il set 25-21.

Nel secondo set, invece, è stata la formazione turca a provare il primo strappo (12-6), poi ripreso dalle azzurre. Dopo un prolungato punto a punto, con l’Italia capace di rimontare fino al -1 (20-21), la Turchia ha trovato un nuovo e decisivo allungo, che ha decretato l’1-1 (20-25).

Terzo set iniziato con le azzurrine brave a portarsi avanti sul +6 (8-2). Nelle fasi successive è stata ancora una volta l’Italia a condurre, mostrando una buona pallavolo (18-14). Sul finale, però, le azzurrine hanno dilapidato quanto di buono fatto e la Turchia, dopo aver trovato il pareggio sul 20-20, ha poi compiuto il sorpasso e conquistato il set (23-25). Italia 1, Turchia 2.

Nel quarto set, cominciato con le azzurrine che hanno accusato un po’ il colpo della frazione precedente ma decise a non mollare, le ragazze di Gagliardi hanno trovato il +4 (16-12) con grinta e determinazione. L’Italia ha continuato a giocare bene (21-15) e non ha più regalato nulla alle avversarie, andando così a prendersi il tie-break (25-19).

Quinto e ultimo set combattuto, con le due squadre determinate a non mollare proprio ora. È stata la Turchia a trovare per prima il vantaggio, poi mantenuto anche nella fase centrale del set (8-10). Nel finale la formazione turca ha trovato il guizzo vincente, che le ha permesso di chiudere la gara in proprio favore (11-15). Italia–Turchia 2-3.

Il tabellino-

ITALIA-TURCHIA 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-19, 11-15)

ITALIA: Marchesini 10, Adigwe 30, Bosso 11, Manfredini 13, Sassolini 2, Piomboni 13, Bardaro (L). Esposito E. 1, Magnabosco. N.e. Esposito L., Adji, Martinelli. All. Gagliardi.

TURCHIA: Eylul 9, Kacmaz 9, Nur 3, Safronova 15, Balik, Basyolcu 20, Gergef (L). Mumcular 4, Kayikci, Yesilirmak 5, Coban. N.e. Pasa. All. Durmaz

ARBITRI: Miklosic Sanja (SLO),Chung Ching Ju (TPE)

Durata set: 22’, 23’, 27’, 22’, 15’ Tot: 109’

Italia: a 6, bs 17, mv 11, et 33.

Turchia: a 10, bs 15, mv 13, et 24.

LA POOL DELL’ITALIA-

Pool C: Italia, Repubblica Ceca, Turchia, Algeria, Egitto, Polonia.

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELL’ITALIA | POOL C-

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

Italia-Algeria 3-0 (25-18, 25-11, 25-16)

Italia-Polonia 3-2 (25-23, 25-16, 21-25, 19-25, 15-4)

Italia-Egitto 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)

Italia-Turchia 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-19, 11-15)

SECONDA FASE-

13 agosto: Ottavi di Finale

15 agosto: Quarti di Finale

16 agosto: Semifinali

17 agosto: Finali