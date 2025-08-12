SURABAYA (INDONESIA)- Saranno le padrone di casa dell'Indonesia le avversarie della Nazionale italiana negli ottavi di finale dei Campionati del Mondo Under 21 femminili in corso di svolgimento nella città di Surabaya, in Indonesia. La gara valevole l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata giovanile è in programma domani 13 agosto alle ore 14 italiane.

L’Italia guidata in panchina dal tecnico azzurro Gagliardi ha chiuso il girone al secondo posto con 4 vittorie e 12 punti . L'Indonesia, invece, si è classificata al terzo posto della Pool A, dopo che la FIVB ha assegnato la sconfitta a tavolino in tre partite al Vietnam per aver schierato in campo un giocatore non idoneo.