La nazionale di De Giorgi in stage a Verona

Dal 15 al 23 agosto agli ordini del CT si alleneranno 16 giocatori dai quali uscirà l'elenco dei convocati per i Campionati del Mondo
1 min
De GiorgiVeronanazionale
La nazionale di De Giorgi in stage a Verona

VERONA- Dopo il ritiro di Cervia gli azzurri torneranno a radunarsi in vista dei Campionati del Mondo a Verona. Per lo stage, in programma dal 15 al 23 agosto, il CT Ferdinando De Giorgi ha convocato 16 atleti. Sarà un ulteriore step dal quale il selezionatore trarrà le indicazioni decisive per stilare la rosa dei convocati per la rassegna iridata.

I convocati di De Giorgi-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

