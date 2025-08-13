La nazionale di De Giorgi in stage a Verona

VERONA- Dopo il ritiro di Cervia gli azzurri torneranno a radunarsi in vista dei Campionati del Mondo a Verona. Per lo stage, in programma dal 15 al 23 agosto, il CT Ferdinando De Giorgi ha convocato 16 atleti. Sarà un ulteriore step dal quale il selezionatore trarrà le indicazioni decisive per stilare la rosa dei convocati per la rassegna iridata.
I convocati di De Giorgi-
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò
Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali