Mondiali U 21 Femminile: l'Italia batte l'Indonesia e vola ai quarti

SURABAYA (INDONESIA)- Prosegue nel migliore dei modi l’avventura della nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Surabaya (Indonesia). Dopo la sconfitta subita nell’ultima gara della fase a gironi contro la Turchia, le azzurrine di Gaetano Gagliardi sono tornate in campo e con una prova di maturità e determinazione, hanno superato con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13) l’Indonesia, staccando dunque il pass per i quarti di finale. Il successo odierno conferma l’Italia come una tra le protagoniste assolute della rassegna iridata e proietta con fiducia la squadra alla prossima sfida, in programma venerdì 15 agosto contro la Cina (orario da definire), che a sua volta, ha guadagnato l’accesso al turno successivo superando la Thailandia per 3-0 (25-15, 25-18, 25-19).

Top scorer del match l’azzurra Adigwe con 27 punti a referto. Da segnalare, per l’Italia, anche la doppia cifra di Manfredini (15), Piomboni (12) e Marchesini (10).

Avvio nel segno dell’Italia, con le azzurrine capaci di imporre ritmo e precisione al proprio gioco e di mettere in difficoltà la difesa avversaria sin dai primi scambi (3-1, 8-5). Il margine si amplia progressivamente (11-5, 13-7, 17-8), grazie a una gestione lucida delle situazioni di cambio palla e a un’attenta copertura difensiva, capace di neutralizzare gran parte delle iniziative indonesiane. L’attacco incisivo e la difesa attenta spingono avanti l’Italia che, nella fase finale, accelera ulteriormente, arrivando al 22-10 con notevole sicurezza. Il set si chiude con un ace di Manfredini, che fissa il punteggio sul 25-12.