Le ragazze del tecnico Gaetano Gagliardi dopo a,ver superato l’Indonesia negli ottavi di finale, hanno sconfitto oggi la Cina nei per 3-0 (25-23, 25-19, 25-15). Grande prestazione delle azzurrine che hanno giocato senza timore in ogni parziale e sono riuscite a contrastare in lungo e in largo la formazione asiatica, entrando con pieno merito tra le quattro migliori compagini al mondo. Top scorer dell’incontro le azzurrine Adigwe e Bosso, entrambe con 15 punti messi a segno.

L’Italia tornerà in campo domani (orario da definire) per la semifinale contro il Brasile, formazione che nei quarti di finale ha superato l’Argentina per 3-0 (25-19, 25-18, 25-14).

Nel primo set, dopo un brevissimo equilibrio iniziale (2-2, 4-4), è l’Italia la prima formazione che prova a imporre il suo gioco riuscendo a conquistare il +3 in vari momenti chiave (12-9, 14-11, 18-15). La Cina non si dà comunque per vinta e, nella fase conclusiva del parziale, riduce il gap fino al -1 (23-22). Le azzurrine rimangono concentrate senza farsi spaventare, raggiungono la prima palla set sul 24-22 e alla seconda occasione utile chiudono con un attacco di Manfredini (25-23).

Nella seconda frazione la Cina vuole reagire sin dalle prime battute e si porta sul 1-4. Le ragazze di Gagliardi però non ci stanno, conquistano la parità sul 5-5 e, come nel primo set, mettono la testa avanti (8-6, 10-8). Il ritmo dell’Italia continua a mettere in difficoltà le asiatiche che si trovano sotto di cinque lunghezze nel momento decisivo (19-14, 23-18). Un attacco out di Zhao regala poi il secondo set alle azzurrine fissando il punteggio sul 25-19.

L’Italia continua a premere il piede sull’acceleratore e domina il terzo parziale. Manfredini e compagne non staccano mai la spina e non permettono alle cinesi di rientrare in gara. Il vantaggio conquistato dalle ragazze di Gagliardi è sempre consistente (14-10, 18-11, 21-12). Sul finale è Dalila Marchesini a siglare il punto decisivo (25-15) che regala la semifinale all’Italia.

Il tabellino-

ITALIA-CINA 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)

ITALIA: Sassolini 2, Piomboni 12, Marchesini 8, Adigwe 15, Bosso 15, Manfredini 9, Bardaro (L). Magnabosco. N.e.: Esposito E., Esposito L., Ndoye, Martinelli. All. Gagliardi.

CINA: Zhao 11, Li 4, Shan 1, Li 6, Shan 2, Zhu, Sun (L). Gu, Ji 8, Wang 1, Wu. N.e.: Teng.

ARBITRI: Pereira Feliciano Fabricio (BRA), Muha Bruno (CRO)

Durata set: 27’, 28’, 22’. Tot: 77’

Italia: a 4, bs 11, mv 9, et 24.

Cina: a 2, bs 5, mv 1, et 14.

I RISULTATI DEI QUARTI DI FINALE-

Brasile – Argentina 3-0 (25-19, 25-18, 25-14)

Bulgaria – Polonia 3-1 (25-23, 22-25, 25-23, 25-18)

Italia – Cina 3-0 (25-23, 25-19, 25-15)

Ore 15: Turchia – Giappone

LE SEMIFINALI-

16 agosto orario da definire: Italia - Brasile

16 agosto orario da definire: Bulgaria – Turchia/Giappone