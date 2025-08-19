Il Sindaco Tommasi saluta gli azzurri

VERONA- Gli azzurri di De Giorgi, che hanno sostenuto un allenamento a porte aperte a Verona, dove sono in ritiro, davanti a 2500 spettatori, hanno ricevuto una gradita e qualificata visita da parte del Sindaco Damiano Tommasi che ha voluto portare i saluti in rappresentanza della città scaligera alla nazionale che si sta preparando in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

I ragazzi di De Giorgi sono stati infatti "travolti" dall'affetto della città veneta che in passato ha ospitato numerose competizioni internazionali e che da anni è protagonista in Superlega.