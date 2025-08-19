Tre arbitri italiani designati per i Mondiali Maschili e Femminili

ROMA -Anche i direttori di gara italiani saranno protagonisti dei prossimi Campionati del Mondo Maschili e Femminili.

Saranno infatti tre i nostri arbitri designati per le rassegne iridate che si svolgeranno in Thailandia (Femminile, 22 agosto – 7 settembre) e nelle Filippine (Maschile, 12 – 28 settembre):

Dominga Lot – Arbitro al Mondiale Femminile,

Stefano Cesare – Arbitro al Mondiale Maschile,

Daniele Rapisarda – Challenge Referee al Mondiale Femminile e Maschile.

Cesare e Rapisarda sono stati protagonisti anche nella finale di volley maschile 1°-2° posto tra Francia e Polonia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.