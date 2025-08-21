Mondiali U 21 Maschili: esordio vincente degli azzurri contro l'Indonesia

JIANGMEN (CINA)- Parte bene l'avventura della nazionale Under 21 maschile ai Campionati del Mondo di categoria scattati oggi a Jiangmen in Cina. I ragazzi di Vincenzo Fanizza hanno infatti battuto l’Indonesia con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 25-22). Gara ben amministrata dagli azzurrini, che hanno vinto agilmente i primi due set ma hanno sofferto il tentativo di rimonta degli avversari nel terzo; una grande reazione ha però permesso all’Italia di archiviare la pratica senza dover disputare il quarto parziale.

L’Italia tornerà in campo domani, venerdì 22 agosto sempre alle ore 14, contro l’Ucraina per la seconda uscita della pool D.

Nel primo set, dopo un breve equilibrio iniziale (2-2, 5-5), l’Italia riesce a trovare il break del +3 sul 8-5 e a mantenerlo fino al 14-11. Il vantaggio è successivamente ben amministrato dagli azzurrini (18-14, 21-17) fino alla chiusura sul 25-21 che arriva grazie ad un muro di Magliano.

Secondo parziale senza storia. L’Indonesia soffre il ritmo di gioco azzurro in ogni fase. Il +7, sul 10-3 prima e sul 20-13 dopo, è rassicurante per i ragazzi di Fanizza che devono solo rimanere concentrati fino all’ultimo. Come nel set precedente è Magliano a chiudere i giochi, questa volta grazie ad un ace, alla prima palla set utile, che sigla il 25-17.

Nella terza frazione l’Indonesia non demorde e mette in seria difficoltà l’Italia. Coach Fanizza è costretto a spendere entrambi i tempi tecnici di sospensione, il primo sul 2-5 e il secondo sul 7-13. Gli azzurrini trovano la parità sul 19-19 e un doppio ace di Mati Pardo regala il vantaggio sul 21-19. Il secondo match point è quello buono: l’attacco in diagonale di Barotto fissa il punteggio sul 25-22 e regala la prima vittoria all’Italia nella rassegna iridata.

Il Tabellino-

ITALIA – INDONESIA 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

ITALIA: Mariani 1, Magliano 7, Mati 13, Barotto 12, Zlatanov 12, Taiwo 5, Loreti (L). Frascio 3, Selleri, Giani. N.e.: Valbusa, Fedrici. All. Fanizza.

INDONESIA: Augustino 5, Pajar, Haikal 13, Darda 4, Dawuda 7, Krisna 2, Reyhan (L). Bagas 5, Zaki, Galang 1, Imam 3, Raihan. All. Qiujiang.

ARBITRI: Krticka Jan (CZE), Yovchev Konstantin (BUL)

Durata set: 24’, 21’ 29’ Tot:74'

Italia: a 9, bs 11, mv 12, et 20.

Indonesia: a 4, bs 14, mv 5, et 22.

LA POOL DELL’ITALIA-

Italia, Argentina, Tunisia, Francia, Ucraina, Indonesia.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL D-

Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

22 agosto, ore 14: Italia-Ucraina

23 agosto, ore 14: Italia-Francia

25 agosto, ore 14: Italia-Tunisia

26 agosto, ore 14: Italia-Argentina