Mondiali U 21 Maschili: terza vittoria azzurra, superata la Francia

Dopo un momentaneo equilibrio a inizio set (2-2, 5-5) è stata la Francia a trovare il primo allungo (5-7); vantaggio che la nazionale transalpina è stata brava ad aumentare a +5 sul 7-12. Sul 9-14 Francia è tornata però in partita l’Italia. Gli azzurrini si sono ricompattati: due volte Magliano, seguito da Zlatanov, attacco out francese e gli atleti di Fanizza si sono riportati a -1 sul 13-14. Due attacchi vincenti di Barotto per il 16-16. Brava l’Italia nel momento più importante a trovare la fuga vincente (18-18); prima Zlatanov, poi Barotto con un attacco in diagonale per il 20-18. Sul finale gli azzurrini, in fiducia, hanno allungato (22-19, 24-20) fino a trovare il 25-22 che ha decretato la fine del primo parziale. Seconda frazione di gioco estremamente equilibrata. Le due squadre hanno lottato punto a punto per tutto il set passando dal 6-6 al 13-13 e dal 18-18 al 20-20, fino sul 22-22; è stata poi la Francia con un importante turno in battuta di Kleynjans (due ace) a chiudere il set 22-25. Equilibrata anche la terza frazione di gioco. A inizio parziale sono stati però i francesi ad allungare (0-4), vantaggio tenuto dal 6-9 al 7-10. Agli attacchi dei francesi ha ben risposto l’Italia con Taiwo e Mati (13-15, 14-15). La Francia ha trovato nuovamente il break (16-19) e coach Fanizza è stato costretto a fermare il gioco. Pausa che ha trovato l’effetto sperato e al rientro in campo l’Italia ha infatti subito accorciato le distanze (17-19, 18-19) riuscendo a fissare il punteggio in parità a quota 21. Un muro di Taiwo, seguito da Magliano per il 23-21 Italia. La Francia con determinazione ha riconquistato campo (23-23) ma due spunti vincenti del capitano azzurro Magliano hanno chiuso il set sul 25-23. Quarto parziale a stampo azzurro. Sono stati gli atleti di coach Fanizza a passare sopra: Barotto, Taiwo e Zlatanov per il 5-1. Vantaggio che l'Italia ha ben amministrato (7-2, 15-10) fino sul 19-16, momento della risalita dei francesi. Gli azzurrini hanno abbassato il ritmo e i ragazzi di coach Belmadi ne hanno approfittato (20-18) fino a ristabilire la parità sul 21-21. Sul finale all’errore in battuta dei francesi (23-22) ne ha approfittato Mati per il 24-22; stesso centrale azzurro che dopo poco è riuscito a chiudere set e match sul 25-23. Italia-Francia 3-1.

Il tabellino-

ITALIA-FRANCIA 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23)

ITALIA: Magliano 12, Mati 16, Barotto 17, Zlatanov 17, Taiwo 8, Mariani, Loreti (L). Giani. N.e. Frascio, Selleri, Valbusa, Fedrici. All. Fanizza.

FRANCIA: Jokanovic 14, Duthoit 5, Tizi-Oualou 2, Roure 14, Iyegbekedo 13, Pujol 17, Lopez (L). Scherer, Kleynjans 2. N.e. Wa-Bala, Laurence, Lapierre. All. Belmadi.

ARBITRI: Gonzalez Daniel (MEX), Park Jung (USA).

Durata set: 25’, 24’, 29’, 28’.

Italia: a 4, bs 17, mv 10, et 26.

Francia: a 5, bs 16, mv 9, et 27.

LA POOL DELL’ITALIA-

POOL D: Italia, Argentina, Tunisia, Francia, Ucraina, Indonesia.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL D-

Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

Italia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)

Italia-Francia 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23)

25 agosto, ore 14: Italia-Tunisia

26 agosto, ore 14: Italia-Argentina