Mondiali Femminili: domani alle 14.00 Italia-Cuba

Le parole di Stella Nervini

« Cerchiamo di pensare partita per partita e diciamo che la prima è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare. Oggi pensiamo a Cuba e ci prepariamo nel migliore dei modi per la seconda sfida qui a Phuket. Tornando a ieri, devo dire che il momento dell’inno è stato bello intenso ed emozionante, è un momento in cui ci si lascia andare un po’ di più all’emotività. Poi però grazie alle mie compagne di squadra, che reputo le giocatrici più forti al mondo, mi sono calata nel match in maniera piuttosto veloce. Sono fortunata a giocare in una squadra come questa perché consente anche a chi come me è alle prime esperienze di restare serena e tranquilla. Ieri difesa e contrattacco hanno funzionato, così come la ricezione per consentire ai nostri centrali di entrare nel match. Dal punto di vista mentale abbiamo mantenuto la calma nel primo set in cui la Slovacchia ha difeso alla grande e giocato alla morte come capita spesso contro di noi. Siamo rimaste lucide evitando di innervosirci un approccio da usare anche contro Cuba. È un po’ un’incognita, squadra fisica e che sicuramente saprà metterci in difficoltà. Dovremo essere concentrate e seguire il nostro staff per portare a casa anche questo match ».



IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLE AZZURRE NELLA PRIMA FASE (POOL B)-

Italia-Slovacchia 3-0 (25-21; 25-14; 25-17)

24 agosto ore 12: Italia – Cuba (Rai 2, RaiPlay, DAZN)

26 agosto ore 12: Italia – Belgio (Rai 2, RaiPlay, DAZN)