La nazionale di De Giorgi protagonista a Torino della Fipav Cup Men Elite

TORINO- L'Italia di Ferniando De Giorgi intensifica la preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 aosto. Dopo i raduni di Cervia e Verona, la nazionale tornerà a radunarsi mercoledì 27 agosto a Torino dove dal 29 al 31 sarà impegnata nel torneo internazionale FIPAV CUP MEN ELITE con Germania, Olanda e Turchia.
Il collegiale degli azzurri inizierà all’Aeroporto di Milano Malpensa la mattina di mercoledì 27, dove, prima del trasferimento nella Città della Mole saranno impegnati in un evento con il main sponsor DHL.
Per questo collegiale e il torneo sono stati convocati quindici atleti.
L'elenco dei convocati-
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò
Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace
Lo staff azzurro-
Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Marco Meoni (Assistente Allenatore), Nicola Giolito (Preparatore Atletico), Marco Penza (Medico), Sebastiano Cencini e Franceco Alfatti (Fisioterapisti), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).
FIPAV CUP MEN ELITE - IL CALENDARIO-
Venerdì 29 agosto
Ore 17 Germania-Olanda
Ore 20.30 Italia-Turchia
Sabato 30 agosto
Ore 17 Olanda-Turchia
Ore 20.30 Italia-Germania
Domenica 31 agosto
Ore 15 Turchia-Germania
Ore 18 Italia-Olanda