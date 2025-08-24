La nazionale di De Giorgi protagonista a Torino della Fipav Cup Men Elite

TORINO- L'Italia di Ferniando De Giorgi intensifica la preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 aosto. Dopo i raduni di Cervia e Verona, la nazionale tornerà a radunarsi mercoledì 27 agosto a Torino dove dal 29 al 31 sarà impegnata nel torneo internazionale FIPAV CUP MEN ELITE con Germania, Olanda e Turchia.

Il collegiale degli azzurri inizierà all’Aeroporto di Milano Malpensa la mattina di mercoledì 27, dove, prima del trasferimento nella Città della Mole saranno impegnati in un evento con il main sponsor DHL.

Per questo collegiale e il torneo sono stati convocati quindici atleti.