Mondiali Femminili: le azzurre contro il Belgio per il primo posto nella Pool B

PHUKET (THAILANDIA)- Con la sfida in programma domani alle 12.00 contro il Belgio la nazionale di Julio Velasco , già qualificata matematicamente agli ottavi, chiude le sue fatiche nella Pool B. L'obiettivo di Danesi e compagne è quello di rimanere a punteggio pieno e quindi in testa al raggruppamento. Il primpo posto significherebbe affrontare a Bangkok la seconda forza della Pool G (quella con Polonia e Germania). Oggi lavoro tecnico e fisico per le ragazze del CT Julio Velasco che intendono presentarsi alla fase a eliminazione diretta da imbattute.

Le parole di Anna Danesi-

« Abbiamo già conquistato gli ottavi ma a noi interessa chiudere da prime la pool un po’ per confermare quanto di buono fatto finora e un po’ per arrivare nel migliore dei modi alla seconda fase. Vogliamo inoltre continuare a crescere sia sotto il punto di vista tecnico che tattico perché sappiamo che per far bene nel mondiale servirà migliorare ulteriormente quegli aspetti del gioco su cui lavoriamo quotidianamente. Contro il Belgio sarà sicuramente una bella partita, conosciamo alcune delle giocatrici che affronteremo visto che alcune di loro giocano anche in Italia, e per certi versi questa conoscenza ci aiuterà così come il loro stile di gioco che è più vicino al nostro e quindi la nostra fase muro-difesa dovrebbe adattarsi più velocemente. In generale però possiamo affermare senza dubbio che con il Belgio sarà una partita più difficile e sicuramente combattuta. In questa prima fase del mondiale anche le emozioni hanno fatto la loro parte. Guardando anche nelle altre pool qualche big ha perso dei set e questo deve servirci da lezione per approcciare in maniera decisa ad ogni match che ci separa poi da quelli ad eliminazione diretta ».

Calendario e risultati delle azzurre nella prima fase (Pool B)-

Italia-Slovacchia 3-0 (25-21; 25-14; 25-17)

Italia – Cuba 3-0 (25-9; 25-8; 25-16)

26 agosto ore 12: Italia – Belgio (Rai 2, RaiPlay, DAZN)



Le 14 DEL BELGIO-

Palleggiatrici: 2. Elise Van Sas, 8. Lara Nagels, 12. Carlotte Krenicky

Schiacciatrici: 3. Britt Herbots (C), 5. Tea Radovic, 9. Nel Demeyer.

Centrali: 4. Nathalie Lemmens, 7. Anna Koulberg, 19. Silke Van Avermaet, 20. Britt Fransen

Opposti: 10. Pauline Martin, 22. Liese Verhelst

Liberi: 16. Noor Debouck, 18. Britt Rampelberg

C.T.: Kris Vansnick



I PRECEDENTI ITALIA-BELGIO-

35 vittorie, 5 sconfitte, 40 match disputati



LE SQUADRE GIA' QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE-

Oltre Italia e Belgio, hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale anche le padrone di casa della Thailandia, l’Olanda (Pool A) e Stati Uniti (Pool D). Ancora tutti da definire, i piazzamenti finali delle Pool che determineranno gli accoppiamenti della seconda fase.