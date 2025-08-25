Mondiali U 21 Maschili: l'Italia fa poker contro la Tunisia

Oggi Magliano e soci, dando seguito ai successi su Indonesia, Ucraina e Francia, hanno travolto con un larghissimo 3-0 (25-17, 25-13, 25-18) la Tunisia rimanendo a punteggio pieno nella Pool D. Gli azzurri oggi hanno dominato il match con grande disinvolura dando sfoggio di schemi di gioco collaudati e sempre più efficaci.

Top scorer del match l’azzurro Zlatanov con 13 punti a referto. Per la nazionale italiana, doppia cifra anche per Mati (12) e Barotto (11).

L’Italia tornerà in campo domani, martedì 26 agosto, alle ore 14 per affrontare l’Argentina nell’ultima uscita della prima fase della pool D.

Avvio nel segno dell’Italia, con gli azzurrini capaci di imporre ritmo e precisione al proprio gioco e di mettere in difficoltà la difesa avversaria sin dai primi scambi (3-0, 6-2). La Tunisia prova a ridurre il gap (8-6, 11-8), ma i ragazzi di Fanizza non si lasciano sorprendere. Punto dopo punto, l’Italia prende il comando e, nel finale, alza ulteriormente il ritmo portandosi sul 16-12 prima e sul 23-14 poi. È un errore in battuta della nazionale tunisina a regalare il primo set agli azzurrini (25-17).

Il secondo parziale si apre con una Tunisia che parte con maggiore aggressività (4-3). L’Italia, però, ritrova ordine e restituisce subito equilibrio alla gara (5-5). Da qui in avanti, è un vero e proprio dominio azzurro. Lorenzo Magliano e compagni ingranano la marcia costringendo gli avversari ad una continua rincorsa. La fase finale è a senso unico: l’Italia vola sul +10 (20-10) e, con autorità, chiude il set a proprio favore sul punteggio di 25-13.

Nel terzo ed ultimo parziale, gli azzurrini confermano la loro superiorità, partendo forte sul 4-1 e mantenendo il controllo sul 9-6. L’Italia mostra compattezza in ogni fondamentale, con attacchi precisi ed una difesa attenta. I ragazzi di Vincenzo Fanizza allungano sul 16-11, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta avversaria. Nel finale, la nazionale italiana gestisce il margine con autorità, lo amplia fino al 21-14 e, nonostante qualche timido tentativo della Tunisia, chiude il set e la gara sul 25-18, completando così un 3-0 che certifica la netta supremazia.

Il tabellino-

ITALIA-TUNISIA 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)

ITALIA: Magliano 9, Mati 12, Barotto 11, Zlatanov 13, Taiwo 5, Mariani 1, Loreti (L). Frascio, Selleri 1, Giani 1, Valbusa 1, Fedrici. All. Fanizza.

TUNISIA: Ben Messaoud 2, Trabelsi Mohamed 6, Moalla 5, Ben Houria 1, Frikha 7, Ben Slimane, Chaari (L). Jenzi Mohamed 4, Bellalouna, Klouj, Ksouda 3, Messelmani.

ARBITRI: Wang Jun (CHN), Ebrahim Sowayed Sami Hassan (BRN)

Durata set: 20’, 19’, 21’. Tot: 60’

Italia: a 8, bs 18, mv 5, et 20.

Tunisia: a /, bs 11, mv 4, et 21.

LA POOL DELL’ITALIA-

POOL D: Italia, Argentina, Tunisia, Francia, Ucraina, Indonesia.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI NELLA POOL D-

Italia-Indonesia 3-0 (25-21, 25-17, 25-22)

Italia-Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 28-26)

Italia-Francia 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 25-23)

Italia-Tunisia 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)

26 agosto, ore 14: Italia-Argentina