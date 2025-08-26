Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Bosso da Dream Team: "Un Mondiale da favola"  

La giovane canavesana è stata tra le protagoniste del trionfo della nazionale U21 nella rassegna iridata. Ed è stata inserita nel sestetto della manifestazione con la compagna Adigwe
Bruno Bili
1 min
Bosso
Bosso da Dream Team: "Un Mondiale da favola"  

Con Teresa Maria Bosso ci eravamo sentiti un anno fa, poco dopo il rientro dalla Nazionale Under 20 con la medaglia d’argento dei Campionati Europei a Sofia (Bulgaria) in seguito al ko 2-3 dalla Turchia e il premio come miglior schiacciatrice della manifestazione, e ci aveva lasciato così: «Spero di far valere tutto quello che ho imparato finora, con l’obiettivo di confermare il posto in maglia azzurra in vista dei Campionati Mondiali Under 21 del pro

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte