Mondiali Femminili: l' Italia non si ferma, battuto anche il Belgio

Danesi e socie si impongono 3-1 (25-16; 25-16; 21-25; 25-18) e chiudono la Pool B a punggio pieno. Negli ottavi le azzurre sfideranno una tra Germania e Polonia

Pubblicato il 26 agosto 2025, 13:51 5 min Mondiali femminiliItaliaBelgio