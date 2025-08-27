Mondiali U 21 Maschili: l'Italia batte la Corea del Sud e vola ai quarti

JIANGMEN (CINA)-Non si ferma il fantastico percorso della nazionale under 21 maschile impegnata nella rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Jiangmen (Cina). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, infatti, hanno superato con un secco 3-0 (25-12, 25-22, 25-15) la Corea del Sud agli ottavi di finale, assicurandosi così un posto tra le otto migliori nazionali del mondo. Con quella odierna, salgono a sei le vittorie nella manifestazione per l’Italia in altrettante partite disputate, dopo i cinque match vinti nella pool D. Gli azzurrini, quest'oggi, hanno dominato il primo e il terzo set trovandosi in difficoltà solamente in alcuni momenti della seconda frazione. Top scorer dell’incontro è stato Tommaso Barotto con 13 punti messi a segno, seguito dal compagno Manuel Zlatanov con 12.