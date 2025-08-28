Mondiali Femminili: sarà la Germania l'avversaria delle azzurre negli ottavi

BANGKOK (THAILANDIA)- La vittoria della Polonia sulla Germania ha definito la classifica del Gruppo G dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Thailandia . Il risultato interessava da vicino le azzurre e che ha determinato l'avversaria che affronteranno negli ottavi di finale. Sabato 30 agosto alle ore 12.00 italiane al PalaHuamark di Bangkok sfideranno le tedesche allenate da Giulio Bregoli che con la sconfitta hanno concluso la prima fase al secondo posto alle spalle delle polacche.

Capitan Danesi e compagne, che oggi hanno goduto di un giorno di assoluto riposo per ricaricare le batterie in vista della fase finale, domani, giovedì 28 agosto, lasceranno Phuket per volare alla volta della capitale thailandese. È tempo dunque di voltare pagine per andare all’assalto delle partite da dentro o fuori.

Le parole di Carlotta Cambi

« Il mio recupero sta procedendo bene, lo staff medico ha lavorato molto bene con me, i tempi sono stati rispettati e quindi posso affermare di essere oramai pronta per una ripresa totale. Adesso a Bangkok iniziano le partite da dentro o fuori, sarà una lotta a partire dalla sfida con la Germania. Loro giocano una pallavolo particolare e soprattutto fatta bene. Mi aspetto una partita complessa alla luce anche delle difficoltà affrontate nel match di VNL disputato a inizio giugno a Rio. Per questi motivi credo che Italia-Germania sarà una partita davvero combattuta ».

LE ALTRE QUALIFICATE-



Completata la prima fase dei Campionati del Mondo. Nella Pool E la Turchia ha battuto il Canada conquistando il primato nel girone con 3 vittorie in altrettanti match disputati mentre la Spagna ha chiuso la propria permanenza in Thailandia superando la Bulgaria. Nel girone F la Cina ha superato la Repubblica Dominicana staccando il pass da prima ai danni proprio delle caraibiche (seconde) mentre il Messico ha avuto la meglio sulla Colombia al tiebreak. Nella Pool G, quella di Polonia e Germania, il Kenya ha salutato la Thailandia con il sorriso del successo ottenuto sul Vietnam. Infine nel Girone H il Giappone ha vinto la sfida con la Serbia ottenendo la testa di serie 1 della propria pool mentre l’Ucraina ha avuto la meglio del Camerun.



IL QUADRO COMPLETO DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA-

29 agosto

Olanda-Serbia ore 12:00

Thailandia-Giappone ore 15:30



30 agosto

Italia-Germania ore 12:00

Polonia-Belgio ore 15:30



31 agosto

Brasile-Rep. Dominicana ore 12:00

Cina-Francia ore 15:30

1 settembre

USA-Canada ore 12:00

Turchia-Slovenia ore 15:30