Il saluto delle istituzioni piemontesi alla nazionale di De Giorgi

Al rientro in hotel, la delegazione azzurra ha ricevuto la visita istituzionale dell’assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta e del responsabile Grandi Eventi della Regione Piemonte Davide Balena, che hanno voluto salutare gli azzurri guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.

A poco più di 24 ore dall’esordio nel torneo internazionale di Torino, importante occasione per continuare a preparare al meglio i prossimi Campionati del Mondo (Filippine, 12-28 settembre), l’assessore Carretta ha fatto innanzitutto il suo personale in bocca al lupo agli azzurri, consegnando al CT De Giorgi il gagliardetto della Città di Torino.

A prendere la parola è stato anche il responsabile Grandi Eventi della Regione Piemonte Davide Balena, che ha portato il saluto del presidente della Regione Alberto Cirio e consegnato una medaglia d’argento con il simbolo della Regione Piemonte.

Il responsabile Grandi Eventi della Regione Piemonte Davide Balena

«È importante essere oggi qui: il Piemonte è terra di grandi eventi, anche sportivi Siamo davvero felici di poter ospitare la Nazionale di pallavolo, cui faccio un grande in bocca al lupo in vista dei vari impegni internazionali».