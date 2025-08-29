Mondiali Femminili: cresce l'attesa per Italia-Germania

Le parole di Julio Velasco-

« La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte, certamente, ci metterà in difficoltà. Sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli. Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere. Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie. La squadra è molto concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break e con alcune giocatrici che hanno giocato poco. Penso ad Antropova e Cambi ad esempio ma in generale già quest’anno le ragazze mi hanno sorpreso ad esempio al rientro dalle vacanze, quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto, ed invece sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l’obiettivo di superare il turno ».



LE 14 DELLA GERMANIA-

Palleggiatrici: 5. Corina Glaab, 23. Sarah Straube

Schiacciatrici: 6. Antonia Stautz, 9. Lina Alsmeier, 10. Lena Stigrot, 11. Pia Timmer, 12. Hanna Orthman

Centrali: 14. Marie Scholzel, 16. Anastasia Cekulaev, 21. Camila Weitzel (C), 22. Monique Strubbe

Opposti: 13. Emilia Weske

Liberi: 1. Anna Pogany, 17. Patricia Nestler

C.T.: Giulio Bregoli



I PRECEDENTI ITALIA-GERMANIA-

52 vittorie, 22 sconfitte, 74 match disputati



CALENDARIO OTTAVI DI FINALE-

29 agosto

Olanda-Serbia ore 12:00

Thailandia-Giappone ore 15:30



30 agosto

Italia-Germania ore 12:00

Polonia-Belgio ore 15:30



31 agosto

Brasile-Rep. Dominicana ore 12:00

Cina-Francia ore 15:30

USA-Canada ore 12:00Turchia-Slovenia ore 15:30