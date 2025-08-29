Le condizioni di Gargiulo e Romanò preoccupano il CT De Giorgi

TORINO- Preoccupazione nel clan azzurro alla vigilia della Fipav Cup Men Elite , e nell'imminenza del Mondiale in programma nelle Filippine 12-28 settembre 2025. Si sono fermati per i rispettivi infortuni Giovanni Gargiulo e Yuri Romanò ill quali non parteciperanno al torneo torinese in attesa delle opportune valutazioni sulla gravità delle lesioni riportate.

Giovanni Gargiulo, durante un allenamento ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. Il giocatore è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario della squadra nazionale per stabilire i tempi di recupero.

Yuri Romanò ha avuto un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero. Nei prossimi giorni lo staff sanitario della nazionale monitorerà la situazione clinico- funzionale del giocatore per stabilirne il rientro con l’attività della squadra.

La speranza è che i tempi di recupero per entrambi siano più rapidi del previsto.