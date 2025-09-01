L'Italia in Giappone per l'ultimo step prima dei Mondiali

TORINO- Gli azzurri di De Giorgi, reduci dalle fatiche della Fipav Cup Men Elite, nella quale a Torino ha affrontato Turchia, Germania e Olanda, ha avuto dal CT due giorni di riposo prima della partenza per la trasferta in Giappone che anticipa il Mondiale in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

Gli uomini di De Giorgi torneranno a radunarsi la mattina di mercoledì 3 settembre direttamente all’aeroporto di Roma Fiumicino da dove partiranno alla volta di Tokyo per uno stage, dal 4 al 9, con i padroni di casa allenati da Laurent Tillie. Nella capitale nipponica Giannelli e compagni disputeranno due incontri amichevoli alla LaLa Arena Tokyo Bay il 6 (ore 8 italiane) e 7 settembre (ore 6.45 italiane).

Il 9 settembre la delegazione azzurra volerà poi a Manila per cominciare ufficialmente la rincorsa al titolo iridato.

Per questo ultimo impegno saranno ancora quindici gli uomini a disposizione di De Giorgi che solo alla vigilia del mondiale sceglierà il roster (14 atleti) che parteciperà all’appuntamento clou stagionale.