L'Italia in Giappone per l'ultimo step prima dei Mondiali

Gli azzurri, dopo la conclusione della Fipav Cup Men Elite, tornerà a radunarsi mercoledì 3 settembre e volerà direttamente in terra nipponica dove si allenerà insieme alla nazionale di Tillie fino al 9 settembre. 15 convocati fra i quali in CT De Giorgi dovrà scegliere l'escluso dall'elenco per la rassegna iridata
2 min
ItaliaDe GiorgiGiappone
L'Italia in Giappone per l'ultimo step prima dei Mondiali

TORINO- Gli azzurri di De Giorgi, reduci dalle fatiche della Fipav Cup Men Elite, nella quale a Torino ha affrontato Turchia, Germania e Olanda, ha avuto dal CT due giorni di riposo prima della partenza per la trasferta in Giappone che anticipa il Mondiale in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.
Gli uomini di De Giorgi torneranno a radunarsi la mattina di mercoledì 3 settembre direttamente all’aeroporto di Roma Fiumicino da dove partiranno alla volta di Tokyo per uno stage, dal 4 al 9, con i padroni di casa allenati da Laurent Tillie. Nella capitale nipponica Giannelli e compagni disputeranno due incontri amichevoli alla LaLa Arena Tokyo Bay il 6 (ore 8 italiane) e 7 settembre (ore 6.45 italiane).
Il 9 settembre la delegazione azzurra volerà poi a Manila per cominciare ufficialmente la rincorsa al titolo iridato.
Per questo ultimo impegno saranno ancora quindici gli uomini a disposizione di De Giorgi che solo alla vigilia del mondiale sceglierà il roster (14 atleti) che parteciperà all’appuntamento clou stagionale. 

I convocati-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò
Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

Lo staff-

Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Marco Meoni (Assistente Allenatore), Nicola Giolito (Preparatore Atletico), Marco Penza (Medico), Franceco Alfatti e Fabio Rossin (Fisioterapisti), Ivan Contrario (Scoutman), Giacomo Giretto (Team Manager).

