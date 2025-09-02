Mondiali Femminili: l'Italia contro la Polonia a caccia del pass per le semifinali

BANGKOK (THAILANDIA)- L'Italia di Velasco è pronta per l'ennesima grande sfida da dentro o fuori. Le azzurre, domani alle 15.30 italiane, in diretta su Rai 2, Dazn, Rai Play e VBTV, l’Italia affronteranno al PalaHuamark di Bangkok, la Polonia nella sfida valida per i quarti di finale dei Campionati del Mondo in svolgimento in Thailandia. Le azzurre, reduci da tre giorni di lavoro fisico e tecnico, ritroveranno la Polonia del CT italiano, Stefano Lavarini, affrontata, l’ultima volta, lo scorso in semifinale di VNL lo scorso 26 luglio all’Atlas Arena di Lodz. In quella circostanza le azzurre si imposero con un secco 3-0 guadagnandosi la finalissima poi vinta sul Brasile 3-1 il giorno seguente.

Il cammino mondiale di Italia e Polonia

Il percorso delle azzurre è stato finora perfetto: vittoria all’esordio sulla Slovacchia (3-0), successo nella gara successiva contro Cuba (3-0) e, per chiudere la Pool B a Phuket, Danesi e compagne hanno battuto il Belgio (3-1) staccando il pass per gli ottavi di finale da prime del girone. Nel primo match a eliminazione diretta disputato a Bangkok, l’Italia ha poi battuto la Germania (3-0) qualificandosi per i quarti di finale. Anche la Polonia arriva a questo appuntamento da dentro o fuori da imbattuta: dopo la vittoria all’esordio sul Vietnam (3-1) e quella sul Kenya (ancora 3-1) nella seconda giornata della Pool G, le polacche hanno conquistato il primato nel girone battendo al tiebreak la Germania. E sempre al quinto set è arrivata anche la vittoria negli ottavi sul Belgio.

Le parole di Gaia Giovannini

« Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata. Sappiamo che contro il loro gioco sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell’opposta e la loro fisicità a muro. Sarà una bella partita e ribadisco, sicuramente difficile a cui dovremo approcciare con grande attenzione ».



Le 14 della Polonia

Palleggiatrici: 4. Marlena Kowalewska, 26. Katarzyna Wenerska.

Schiacciatrici: 8. Julita Piasecka, 11. Martyna Lukasik, 15. Martyna Czyrnianska, 24. Paulina Damaske.

Centrali: 1. Aleksandra Gryka, 5. Agnieszka Korneluk, 16. Sonia Stefanik, 95. Magdalena Jurczyk.

Opposti: 3. Magdalena Stysiak, 17. Malwina Smarzek.

Liberi: 12. Aleksandra Szczyglowska, 18. Justyna Lysiak.

C.T.: Stefano Lavarini

I precedenti Italia-Polonia

38 vittorie, 40 sconfitte, 78 match disputati



I RISULTATI DEGLI OTTAVI DI FINALE-

29 agosto

Olanda-Serbia 3-2 (27-25; 26-24; 22-25; 20-25; 15-11)

Thailandia-Giappone 0-3 (20-25; 23-25; 23-25)



30 agosto

Italia-Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25-11)

Polonia-Belgio 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10)



31 agosto

Cina-Francia 1-3 (20-25; 25-27; 25-22; 20-25)

Brasile-Rep. Dominicana 3-1 (18-25; 25-12; 25-20; 25-12)



1 settembre

USA-Canada 3-0 (25-18; 25-21; 25-21)

Turchia-Slovenia 3-0 (30-28; 25-13; 29-27)



Calendario Quarti di Finale

3 settembre

Olanda-Giappone ore 12:00 (Dazn, VBTV)

Italia-Polonia ore 15:30 (Rai 2, Dazn, Rai Play, VBTV)



4 settembre

Brasile-Francia ore 12:00 (Dazn, VBTV)

Turchia-USA ore 15:30 (Dazn, VBTV)