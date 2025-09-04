Mondiali Femminili: la semifinale sarà Italia-Brasile

BANGKOK (THAILANDIA)- Il Brasile raggiunge l'Italia in semifinale. La squadra di Ze Roberto oggi al PalaHuamark di Bangkok,ha superato per 3-0 (27-25; 33-31; 25-19) una bella Francia che, per almeno due set, ha messo alla frusta la formazione verdeoro.
Per le ragazze di Velasco, sabato alle 14.30 italiane, l'occasione per vendicare la sconfitta subita dalle carioca nell'edizione del Mondiale 2022 in Olanda, che escluse l'Italia dalla finale per il primo posto.
