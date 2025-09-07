Velasco e il trionfo Mondiale dell'Italia: "Emozioni maggiori rispetto all'Olimpiade"

BANGKOK (Thailandia) - "Queste ragazze hanno lavorato con grande dedizione e giocato con coraggio anche quando eravamo in difficoltà. Questi sono valori che significano tanto e credo che questo gruppo abbia meritato di vincere così". Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana di volley Julio Velasco dopo la vittoria del mondiale a Bangkok nella finale contro la Turchia .

La forza del gruppo

"Poi un pensiero al mio staff da quello medico a quello tecnico: uomini e donne eccezionali che hanno contribuito a questo trionfo. Barbolini, Cichello, lo scoutman Taglioli, il team manager Marcello Capucchio, tutti parte integrante di questo trionfo. E' una vittoria che è arrivata anche grazie al lavoro fuori dal campo aiutando a creare una mentalità che già c'era e che siamo riusciti a tirare fuori. Queste ragazze andavano solo aiutate a tirare fuori questi valori e ci siamo riusciti. Volevo ragazze autonome ed autorevoli, ho un gruppo che ha fatto grandissime cose".

Più dell'Olimpiade

Velasco ha poi proseguito: "Questa vittoria mi ha dato emozioni maggiori rispetto all'Olimpiade perché questa è stata una competizione lunga, difficile, e pieno di insidie. Per questo ha un sapore diverso e bellissimo. Dedico questa vittoria a Giuseppe Brusi, Leo Novi ed al mio primo allenatore e mentore argentino venuto a mancare quest'anno. Infine grazie alla Federazione Italiana Pallavolo che ci consente di lavorare nel migliore dei modi mettendoci a disposizione risorse tecniche ed economiche oltre al supporto quotidiano".