Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Egonu, orgoglio azzurro "Sì, più toste che mai!"

"Il mio cuore è colmo di gioia per il trionfo e per chi dirà addio". Il plauso di Coni e Sport e Salute
Daniele Galosso
1 min
VolleyEgonuPallavolo

I punti non si contano soltanto. Si pesano, soprattutto. Nell’uno e nell’altro caso, sull’apoteosi mondiale di questa Italia che non sa arrendersi e dunque non sa perdere, c’è la firma di Paola Egonu. Una piacevole abitudine, da otto anni a questa parte, da quel 2017 che l’aveva vista per la prima volta - poco più che maggiorenne - vestire l’azzurro della Nazionale maggiore, dopo aver seminato

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte