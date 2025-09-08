Egonu, orgoglio azzurro "Sì, più toste che mai!"

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
I punti non si contano soltanto. Si pesano, soprattutto. Nell’uno e nell’altro caso, sull’apoteosi mondiale di questa Italia che non sa arrendersi e dunque non sa perdere, c’è la firma di Paola Egonu. Una piacevole abitudine, da otto anni a questa parte, da quel 2017 che l’aveva vista per la prima volta - poco più che maggiorenne - vestire l’azzurro della Nazionale maggiore, dopo aver seminato
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi