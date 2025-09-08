Tuttosport.com

La diretta di Italia-Turchia seguita da oltre 4 milioni di telespettatori

Ascolti record con uno share del 38% per la finale di Bangkok che è risultata la trasmissione più seguita in assoluto della giornata su Rai 1
1 min
MondialiItaliaRai 1
La diretta di Italia-Turchia seguita da oltre 4 milioni di telespettatori

ROMA- Trionfo sul campo a Bangkok per le azzurre di Velasco, trionfo anche per quel che concerne gli ascolti TV, gli italiani hanno fatto un tifo sfrenato per Egonu e compagne seguendo il match in diretta su Rai 1.

A seguire da casa il ritorno delle azzurre sul gradino più alto del podio iridato sono stati 4 milioni e 123 mila telespettatori, pari al 33% di share, che hanno seguito in diretta su Rai 1 la finale dei Campionati del Mondo Italia-Turchia.
Il post gara ha fatto registrare ancora numeri straordinari: 4.100.000 spettatori con il 38% di share. La finale dei Mondiali di pallavolo tra le azzurre e la Turchia è risultata essere il programma più visto in assoluto della giornata su Rai 1.
Numeri di grande valore sono stati registrati anche dal sito rainews.it dove tra gli otto video più visti sul portale di informazione della Rai, ben sei riguardano la Nazionale femminile guidata da Velasco.
Non è stata solo la copertura televisiva a essere incredibile: oggi tutti i quotidiani, sportivi e non, hanno dedicato ampio spazio alle azzurre campionesse del mondo.

Dati che testimoniano, ancora una volta, la grande passione degli italiani per il volley.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

