Mercoledì 8 ottobre le azzurre al Quirinale da Mattarella

ROMA- La nazionale femminile, appena laureatasi Campione del Mondo, sarà ricevuta, mercoledì 8 ottobre alle 16.00 al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato aveva manifestato il desiderio di accogliere il team azzurro appena terminata la finale che ha portato Egonu e compagne sul gradino più alto del podio.

La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.