Mercoledì 8 ottobre le azzurre al Quirinale da Mattarella

Il Capo dello Stato riceverà nel Palazzo Presidenziale la nazionale che si è appena laureata Campione del Mondo. La delegazione sarà guidata dal presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e dal presidente del Coni Luciano Bonfiglio
1 min
MattarellaQuirinaleNazionale Femminile
Mercoledì 8 ottobre le azzurre al Quirinale da Mattarella

ROMA- La nazionale femminile, appena laureatasi Campione del Mondo, sarà ricevuta, mercoledì 8 ottobre alle 16.00 al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato aveva manifestato il desiderio di accogliere il team azzurro appena terminata la finale che ha portato Egonu e compagne sul gradino più alto del podio.
La delegazione della Federvolley sarà guidata dal Presidente Giuseppe Manfredi. Sarà presente anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio.

