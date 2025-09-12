Tuttosport.com

Mondiali Maschili: Scelti i 14 da De Giorgi, resta fuori Sanguinetti

Il CT, valutate le condizioni di Russo e Gargiulo e l'affidabilità di Anzani e Galassi, ha deciso di escludere il centrale di Modena
2 min
Mondiali MaschiliItaliaDe Giorgi
Mondiali Maschili: Scelti i 14 da De Giorgi, resta fuori Sanguinetti

MANILA (FILIPPINE)- Al termine della preliminary inquiry Ferdinando De Giorgi e lo staff azzurro  hanno uffcializzato la lista dei 14 atleti che giocheranno il mondiale.

Il Commissario Tecnico era chiamato a scegliere chi, tra i quindici che hanno formato il gruppo che si è allenato in preparazione del Mondiale, non dovesse far parte dei convocati. La scelta è caduta su Giovanni Sanguinetti visto in rosa ci sono altri quattro centrali: Russo e Gargliulo (le cui condizioni fisiche danno sufficienti garanzie), Galassi ed Anzani.

I convocati per il Mondiale-

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli
Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 19. Roberto Russo
Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 5. Alessandro Michieletto, 31. Luca Porro, 9. Francesco Sani.
Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò
Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Lo staff-

Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico
Massimo Caponeri - 2° Allenatore
Marco Meoni - Assistente Allenatore
Nicola Giolito - Preparatore Atletico
Marco Penza – Medico
Francesco Alfatti – Fisioterapista
Fabio Rossin – Fisioterapista
Ivan Contrario – Scoutman
Giacomo Giretto - Team Manager

Nel corso della manifestazione sarà poi presente anche il pedagogista Giuliano Bergamaschi.

