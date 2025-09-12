Mondiali Maschili: Scelti i 14 da De Giorgi, resta fuori Sanguinetti

MANILA (FILIPPINE)- Al termine della preliminary inquiry Ferdinando De Giorgi e lo staff azzurro hanno uffcializzato la lista dei 14 atleti che giocheranno il mondiale.

Il Commissario Tecnico era chiamato a scegliere chi, tra i quindici che hanno formato il gruppo che si è allenato in preparazione del Mondiale, non dovesse far parte dei convocati. La scelta è caduta su Giovanni Sanguinetti visto in rosa ci sono altri quattro centrali: Russo e Gargliulo (le cui condizioni fisiche danno sufficienti garanzie), Galassi ed Anzani.

I convocati per il Mondiale-

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 19. Roberto Russo

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 5. Alessandro Michieletto, 31. Luca Porro, 9. Francesco Sani.

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Lo staff-

Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico

Massimo Caponeri - 2° Allenatore

Marco Meoni - Assistente Allenatore

Nicola Giolito - Preparatore Atletico

Marco Penza – Medico

Francesco Alfatti – Fisioterapista

Fabio Rossin – Fisioterapista

Ivan Contrario – Scoutman

Giacomo Giretto - Team Manager

Nel corso della manifestazione sarà poi presente anche il pedagogista Giuliano Bergamaschi.