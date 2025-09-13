Mondiali Maschili, De Giorgi: « Pronti a giocarsi le nostre chances »

MANILA (FILIPPINE)- Manca poco all'esordio della nazionale di Ferdinando De Giorgi nel Campionato del Mondo. Azzurri in campo domani alle ore 15.30 italiane contro l’Algeria (diretta su Rai 2, DAZN e VBTV). Scelti i 14, con l'esclusione di Sanguinetti, la nazionale sta rifinendo la preparazione e tutta la rosa sta lavorando con grande impegno.

Le parole del Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi

« Abbiamo voglia di iniziare, il percorso di avvicinamento è stato lungo e dispendioso, esattamente come la VNL che è e rimane una manifestazione molto importante per noi in virtù di ciò che siamo riusciti a costruire, adesso c’è il giusto desiderio di iniziare questo Mondiale ».

Il CT parla poi degli incidenti di percorso che ci sono stati durante il cammino.

« Purtroppo non possiamo farci nulla, però i ragazzi si sono dimostrati speciali perché sono stati davvero bravi nel dare le giuste risposte a quello che è successo, ma questa è una loro peculiarità, sono stati molto bravi ad assorbire quel momento che non è stato semplice perché Daniele (Lavia, ndr) è un giocatore molto importante per noi sotto tutti i punti di vista e quindi hanno assorbito l’accaduto e si sono messi a cercare da subito il miglior meccanismo e le migliori soluzioni possibili ».

De Giorgi si sofferma su quelli che sono gli avversari della prima fase:

« L’Algeria la conosciamo poco e sulla carta è l’avversaria più agevole, tecnicamente meno forte, il Belgio il prossimo anno disputerà la Volleyball Nations League con giocatori che conosciamo da anni militando o avendolo fatto in passato nel campionato italiano e per questo motivo rappresenteranno uno step più in alto; l’Ucraina, infine, l’abbiamo già affrontata in stagione e sappiamo che si tratta di una squadra ostica con giocatori che non mollano mai. Ritengo che dal punto di vista tecnico sarà un crescendo di difficoltà ».

In conclusione il CT ha voluto ringraziare Giovanni Sanguinetti che ieri ha lasciato Manila dopo la scelta dei 14 per il Mondiale:

« L’aspetto più brutto del mio lavoro è quello di dover, a volte, escludere qualcuno. In questo caso, purtroppo siamo dovuti arrivare all’ultimo momento a causa degli infortuni che ci hanno colpito. Da giocatore l’ho anche vissuta quindi so benissimo cosa si prova in quei momenti, insieme alla squadra lo abbiamo ringraziato perché ha messo grande impegno e disponibilità durante tutta l’estate e ci ha dato una grossa mano. Si è giocato tutte le sue carte fino alla fine, poi è chiaro che io faccio delle scelte per quello che penso sia la cosa migliore per la squadra in un determinato momento e in una specifica manifestazione. Lo dico sempre che le convocazioni sono relative, sempre, a un particolare momento e non sono mai definitive ».

Il calendario degli azzurri nella prima fase-

Pool F Smart Arena Coliseum (Quezon City)

14 settembre ore 15:30: Italia-Algeria (Rai 2, RaiPlay, DAZN, VBTV)

16 settembre ore 15:30: Italia-Belgio (Rai 2, RaiPlay, DAZN, VBTV)

18 settembre ore 15:30: Italia-Ucraina (Rai 2, RaiPlay, DAZN, VBTV)

Orari Italiani