L'Italia non sbaglia: 3-0 all'Ucraina, ottavi contro l'Argentina. Fuori Brasile e Francia!

L' Italia campione in carica si ricatta con l’ Ucraina 3-0 , ritrovando gioco e certezze. Così, dopo il ko al quinto set, sotto 2-0, con il Belgio gli azzurri, nell'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali , si aggiudicano il pass per gli ottavi . Per i ragazzi di De Giorgi era necessario vincere e così la squadra ha fatto il suo con un atteggiamento aggressivo fin dalle prime battute. Italia che vince dunque con parziali eloquenti: 25-21 25-22 25-18 . L’Ucraina non è il Belgio, ma la pratica andava sbrigata e Giannelli e compagni lo hanno fatto nella miglior maniera . Domenica un cliente non facile come l' Argentina , che a sorpresa ha eliminato la Francia , ma non impossibile. E non solo la Francia, anche il Brasile è stato eliminato ai gironi. I verdeoro vanno quindi giù dal podio dopo 23 anni e tre titoli mondiali in bacheca, sconfitti a sorpresa dalla Serbia crollando con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-22) nell'ultima partita della fase a gironi.

Giannelli: "Attenzione all'Argentina"

"Ci voleva una bella prestazione e noi l'abbiamo fatta, siamo contenti della pallavolo che abbiamo espresso. Ora siamo proiettati verso il turno successivo, dove affronteremo l'Argentina, che oggi ha disputato una grandissima gara contro la Francia. Dovevamo vincere per passare il turno. Siamo felici per come lo abbiamo fatto, perché credo che abbiamo giocato una buona pallavolo, quindi sono molto contento sia del risultato sia di come è maturato". Così il capitano Simone Giannelli dopo il successo contro l'Ucraina. "Sapevamo che il nostro Mondiale a eliminazione diretta è cominciato con un turno d'anticipo, visto che se avessimo perso saremmo stati eliminati, però ora ci sentiamo caldi e pronti. Abbiamo visto ciò che è accaduto all'Argentina, quindi sappiamo che incontreremo una squadra molto forte, ma noi siamo qui per questo: abbiamo voglia di giocarcela sino in fondo", ha aggiunto Simone Giannelli. "Come sempre accade in tutte le manifestazioni, alcune squadre sono state eliminate ma è normale. Lo sapevamo anche quando siamo stati noi a perdere contro il Belgio: niente è scontato. Spesso si guarda ai demeriti di chi perde, ma secondo me sarebbe più giusto guardare ai meriti dei vincitori. Noi sappiamo che dall'altra parte della rete c'è gente che gioca bene, quindi è necessario dare sempre il meglio per ambire ai risultati che contano", ha concluso il capitano azzurro.

Russo: "Livello altissimo, guardate Francia e Brasile"

Così Roberto Russo dopo il successo odierno dell'Italvolley contro l'Ucraina. "Noi lo sappiamo che questo è un Mondiale di altissimo livello nel quale nessuno ti regala nulla: ora non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo. Il livello della pallavolo internazionale ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro e le gare disputate fino a ora lo testimoniano. Arrivati a questo punto sono già state eliminate delle squadre che erano tra le favorite della vigilia, noi però come sempre pensiamo a noi, a giocare la nostra pallavolo e alla fine vedremo cosa succederà", ha aggiunto l'azzurro.