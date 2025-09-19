La vittoria Mondiale delle azzurre seguita da 6 italiani su 10 in TV

ROMA- La vittoria della nazionale femminile di Julio Velasco ai Mondiali Femminili ha davvero fatto da collante per tutta l'Italia. Secondo un sondaggio realizzato il 9 e 10 settembre 2025, ha stabilito che più di 6 italiani su 10 hanno seguito la finale, un risultato straordinario condiviso con pochissimi altri grandi eventi.

Il dato più sorprendente è che l’interesse non si è limitato agli appassionati di pallavolo: la partita ha coinvolto un pubblico trasversale per età, genere e area geografica. Un risultato raro, perché solo di rado uno sport diverso dal calcio riesce a catalizzare l’attenzione nazionale con questa forza e capillarità.

Ma l’impatto va ben oltre la curiosità per un evento di massa: il 71% degli italiani riconosce che il trionfo mondiale ha rafforzato il proprio senso di orgoglio nazionale. Un sentimento diffuso e condiviso, che restituisce allo sport il suo valore più profondo: quello di collante sociale, capace di trasmettere identità, fiducia e senso di appartenenza.

E gli effetti si proiettano già sul futuro. Per il 78% degli intervistati, il successo delle Azzurre spingerà molte più ragazze a iscriversi alle squadre di volley. In altre parole, l’impresa non si esaurisce nella medaglia d’oro: diventa motore di crescita per tutto il movimento sportivo.