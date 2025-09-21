Mondiali Maschili: l'Italia nei quarti ritrova il Belgio

Dopo la sconfitta patita nella Pool F per mano di Reggers e soci gli azzurri avranno l'occasione di riscattarsi nella sfida da dentro o fuori che vale la semifinale. Oggi gli uomini di Zanini hanno eliminato la Finlandia imponendosi per 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

Pubblicato il 21 settembre 2025, 16:38 2 min Mondiali MaschiliItaliaBelgio