Italvolley, occhio a Reggers: opposto che sa far male

Nel precedente match ha realizzato ben 31 punti. Il tecnico Zanini: "L’ho spostato io in questo ruolo. È un giovane, può fare ancora tanti progressi"
Diego De Ponti
1 min
Italvolley
Italvolley, occhio a Reggers: opposto che sa far male© EPA

INVIATO A MANILA - Pochi ma rumorosissimi. I tifosi del Belgio sono la cartina di tornasole del momento della formazione guidata dal tecnico Emanuele Zanini. Il gruppo ci crede, ha preso lo slancio giusto, la vittoria con l’Italia, nella Pool, ha dato la scossa che serviva, e c’è voglia di stupire ancora. Il “maestro” italiano Ha messo insieme i tasselli combinando esperienza e talento. Con qualche intuizione. «Sono stato

