Mondiale Maschili: l'Italia travolge il Belgio e vola in semifinale

MANILA (FILIPPINE)- Una grande Italia si regala un pomeriggio da favola e grazie al netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) contro il Belgio si regala l’accesso alle semifinali dei Campionati del Mondo, per l’Italia si tratta della settima volta nella sua gloriosa storia tra le prime quattro al mondo. De Giorgi ha scelto la stessa formazione degli ultimi match con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo al centro con Balaso libero. Belgio in campo con D’Hulst in palleggio, Reggers opposto, Deroo e Desmet schiacciatori, Coolman e Fafchamps i centrali con Lantsoght libero.

Il primo set è stato davvero ben giocato dagli azzurri che hanno imposto da subito un notevole ritmo servendo bene, murando ancora meglio 83 nel parziale) e costringendo gli avversari a un continuo inseguimento. Giannelli e compagni, hanno tenuto a distanza i belgi con un vantaggio iniziale di 5 lunghezze poi progressivamente aumentano fino all’ampio +12 tramutatosi nel 25-13 che ha decretato la fine del primo parziale. Zanini nel corso del set ha provato a invertire l’inerzia della gara cambiando il palleggiatore inserendo Van Hoyweghen ma comunque non ha ottenuto l’effetto sperato.

Nel secondo le cose non sono cambiate con azzurri nuovamente avanti fin dall’inizio (9-5) e in grado di tenere ancora i belgi nell’angolo per tutto il parziale fino a trovarsi sul +8 (23-15) nelle fasi conclusive, margine ben gestito e valido fino al 25-18 che ha decretato il 2-0 per la formazione tricolore. Tra gli azzurri ancora in evidenza Roberto Russo autore di 4 punti dei quali 2 a muro e in generale molto efficace in fase offensiva.

Il terzo set è apparso fin da subito diverso e combattuto; gli uomini di Zanini hanno avuto un ritorno di fiamma comunque contenuto dagli azzurri che nella fase centrale del parziale, grazie a un buon turno al servizio di Alessandro Michieletto, si sono portati in vantaggio di 4 lunghezze (14-10), vantaggio poi gestito nelle fasi successive (15-11, 16-12) fino al 25-18che ha regalato agli azzurri il 3-0 che vale l'accesso alle semifinali.

I protagonisti-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Abbiamo giocato una partita molto intensa, restando sempre concentrati. Una delle chiavi è stata sicuramente la battuta, oggi abbiamo servito ad altissimo livello. Credo che abbiamo sbagliato solo sette battute, ma realizzato otto ace, riuscendo a tenerli costantemente sotto pressione. Anche muro e difesa hanno funzionato molto bene. Abbiamo apportato alcune modifiche rispetto alla prima partita, e si sono viste. Siamo stati molto efficienti e credo che la squadra stia crescendo partita dopo partita. Questo deve darci sempre più fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Anche sotto pressione, oggi abbiamo gestito bene la situazione. Questa è una squadra che sta acquisendo sempre più maturità anche da questo punto di vista. Era una partita da dentro o fuori, ma l'abbiamo interpretata nel miglior modo possibile. L’ho detto anche prima dell’inizio del Mondiale: questo è un gruppo speciale. Speciale perché si aiuta, perché ha intrapreso un percorso, lo sta portando avanti e continua a crescere ».

Il tabellino-

ITALIA-BELGIO 3-0 (25-13, 25-18, 25-18)

ITALIA: Gargiulo 4, Giannelli 5, Michieletto 13, Russo 11, Romanò 7, Bottolo 11, Balaso (L). N.e: Rychlicki, Porro, Sbertoli, Anzani, Sani, Galassi, Pace (L). All. De Giorgi.

BELGIO: Fafchamps 2, D'Hulst, Deroo 11, Coolman 6, Reggers 14, Desmet 6, Lantsoght (L). Van Hoyweghen, Dermaux, D'heer, Plaskie, Rotty 1. N.e: Perin, Verwimp (L). All. Zanini

ARBITRI: Simonovic (SUI), Ovuka (BIH)

Durata set: 22', 28', 28' Tot: 78’

Spettatori: 2906.

Italia: 8 a, 7 bs, 6 mv, 9 et.

Belgio: 1 a, 13 bs, 1 mv, 24 et