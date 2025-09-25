Italia sei fortissima: Belgio travolto, Polonia in semifinale

INVIATO A MANILA - L’Italia vola in semifinale, il Belgio fa un passo indietro. Con una prova quasi perfetta gli azzurri si riprendono il loro gioco e liquidano, con un netto 3-0, il quarto di finale con il Belgio, che un po’ aveva fatto temere, vista la sconfitta subita dagli avversari nella Pool iniziale. Il Belgio ha provato a rifare la stessa gara, con i colpi di Reggers e l’ispirazione di Deroo, ma è stato bloccato da un’Italia tras