3.350.000 telespettatori a fare il tifo per gli azzurri davanti alla TV

Sono stati ben 3.350.000 i telespettatori, con il 25,8% di share, che hanno seguito il match in diretta su Rai2 e che hanno spinto da casa gli azzurri verso questo nuovo e storico trionfo. Il picco di ascolti è stato registrato intorno alle ore 13.55 con 4.162.000 appassionati collegati (30% di share). L’interesse per l’Italia Campione del Mondo, non si è fermato al punto finale messo a terra da Simone Anzani; anche il post partita ha registrato numeri straordinari e significativi con 2.546.000 spettatori e il 20,2% di share.

Dopo il trionfo della nazionale femminile ai Mondiali in Thailandia, e dopo quest’ultimo titolo iridato ottenuto dalla nazionale maschile nelle Filippine, la pallavolo ha continuato a unire tutti gli italiani, che con il loro entusiasmo sono stati attori protagonisti, anche se da lontano, di una nuova e indelebile pagina di sport.