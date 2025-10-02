Volley, Fabio Balaso: "La mia Italia, gruppo vincente perché sa perdere"

Il libero azzurro eletto il migliore del Mondiale: "Un premio per la squadra. Dopo la sconfitta col Belgio ci siamo guardati negli occhi e abbiamo svoltato di testa"

Piero Giannico Pubblicato il 2 ottobre 2025, 06:30 1 min VolleyItaliaBalaso