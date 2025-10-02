Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Volley, Fabio Balaso: "La mia Italia, gruppo vincente perché sa perdere"

Il libero azzurro eletto il migliore del Mondiale: "Un premio per la squadra. Dopo la sconfitta col Belgio ci siamo guardati negli occhi e abbiamo svoltato di testa"
Piero Giannico
1 min
VolleyItaliaBalaso
Volley, Fabio Balaso: "La mia Italia, gruppo vincente perché sa perdere"© LAPRESSE

Italia-Bulgaria, finale dell'ultimo Mondiale. L’immagine di Fabio Balaso in mezzo al taraflex diventa icona: la maglia azzurra appiccicata addosso dal sudore, lo sguardo lucido dopo l’ultimo pallone a terra, le braccia al cielo. È lo scatto del libero che ha certificato il ruolo, trasformandolo da comparsa a protagonista, capace di cambiare le sorti di un torneo iridato. Lui l'ha rifatto davvero, ma due volte: oro iridato bis con l&

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte