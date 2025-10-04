Europei 2026: l'Italia nella Pool D di Goteborg

BARI- Effettuato stasera a Bari, presso il Castello Svevo il sorteggio delle prossimi Campionati Europei Femminili e Maschili, in programma nel 2026 alla presenza di un parterre eccezionale composto da campioni della pallavolo, personaggi delle istituzioni e dello sport, i sorteggi dei gironi dei Campionati Europei 2026 femminili e maschili di pallavolo.

Le campionesse Olimpiche e Mondiali dell’Italia sono state sorteggiate nella pool D di Goteborg insieme alle padrone di casa della Svezia, il Montenegro (formazione scelta dal Paese ospitante e quindi inserita come testa di serie numero 2), Francia, Slovacchia e Croazia.

Le pool

Pool A (Istanbul): Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria

Pool B: (Brno): Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia

Pool C (Baku): Azerbaijan, Portogallo, Olanda, Belgio, Romania, Spagna

Pool D (Goteborg): Svezia, Montenegro, Italia, Francia, Slovacchia, Croazia