Euro'ei 2026: l'Italia pesca Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia  

Svolti a Bari i sorteggi delle Pool della rassegna iridata che si giocherà dal 10 al 26 settembre del prossimo anno. Gli azzurri di De Giorgi nel girone italiano di Napoli e Modena
2 min
EuropeiItaliaSorteggi
Euro'ei 2026: l'Italia pesca Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia  

BARI- Svolti  Bari i sorteggi delle Pool del prossimo campionato Europeo Maschile, co-organizzato da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania che si giocherà dal 10 al 26 settembre.

L’Italia Campione del Mondo è stata inserita nella pool A, e dovrà confronarsi con la Svezia (formazione scelta dall’Italia e quindi inserita come testa di serie numero 2 del girone), Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia.

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, come noto, avranno l’opportunità di disputare l’intera manifestazione tra le mura amiche dei palazzetti italiani: sarà infatti Piazza del Plebiscito a Napoli a ospitare Giannelli e compagni nella gara d’esordio, con il PalaPanini di Modena che ospiterà l’intera fase a gironi degli azzurri (Pool A), il Palavela di Torino che vedrà disputare ottavi e quarti di finale, e l’Arena Santa Giulia di Milano.

Le pool

Pool A (Napoli-Modena): Italia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia
Pool B (Varna): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele
Pool C (Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca
Pool D (Cluj-Napoca): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

