Azzurri e azzurre Campioni del Mondo al Quirinale e a Palazzo Chigi

Le rappresentative di Velasco e De Giorgi, insieme agli staff e all'intera delegazione Fipav, guidate dal presidente Giuseppe Manfredi e dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio avranno modo di partecipare ad un incontro dal forte significato, che conferma la vicinanza e l'apprezzamento del Capo dello Stato verso la pallavolo e lo sport italiano. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai2, a partire dalle ore 16.

L'incontro con il presidente Mattarella arriva a conclusione di intense settimane durante le quali le nazionali azzurre, successo dopo successo, hanno emozionato tutta l'Italia, portando ancora una volta la bandiera tricolore in cima al mondo. Le due nazionali si sposteranno poi a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Giorgia Meloni in programma alle 17.30.