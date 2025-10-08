La Premier Giorgia Meloni ha salutato le nazionali Campioni del Mondo

Nel corso della cerimonia, la capitana Anna Danesi e il vicecapitano Simone Anzani hanno consegnato a Giorgia Meloni le maglie e il pallone autografati da tutti gli atleti.

La Premier, da parte sua, ha invece donato due tricolori a ciascuna nazionale.

Le parole della premier Giorgia Meloni

« Grazie mille per le straordinarie emozioni che ci avete regalato. Siete stati ospiti del Capo dello Stato, e per voi questa è sicuramente una giornata importante e da ricordare. Questi doni rappresentano tanto: sono i colori che avete difeso e rappresentato nel migliore dei modi, e che siete riusciti, con orgoglio, a portare in cima al mondo ».