La nazionale Under 18 femminile in ritiro a Milano

Agli ordini del Direttore Tecnico Marco Mencarelli, da domenica 30 novembre a mercoledì 3 dicembre , le azzurrine si ritroveranno al Centro Pavesi
1 min
Under 18Mencarelli
La nazionale Under 18 femminile in ritiro a Milano

MILANO-Su segnalazione del DT delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli, la nazionale under 18, dopo il ritiro svoltosi dal 9 al 11 novembre, si ritroverà per un nuovo collegiale presso il Centro Federale Pavesi di Milano da domenica 30 novembre a mercoledì 3 dicembre.

Le 15 atlete convocate

Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Gibelli, Alessia Manda, Guia Moiran (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Bianca Legrenzi, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Giulia Domanda (Valentino Volpianese); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo).

Lo staff

DT Marco Mencarelli, Tecnici Federali Gaetano Gagliardi e Monica Cresta Team Manager Giulia Buonpensiero. 

