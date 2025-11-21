La nazionale Under 18 femminile in ritiro a Milano

MILANO-Su segnalazione del DT delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli, la nazionale under 18, dopo il ritiro svoltosi dal 9 al 11 novembre, si ritroverà per un nuovo collegiale presso il Centro Federale Pavesi di Milano da domenica 30 novembre a mercoledì 3 dicembre.
Le 15 atlete convocate
Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Gibelli, Alessia Manda, Guia Moiran (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Bianca Legrenzi, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Giulia Domanda (Valentino Volpianese); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo).
Lo staff
DT Marco Mencarelli, Tecnici Federali Gaetano Gagliardi e Monica Cresta Team Manager Giulia Buonpensiero.