L'Under 18 femminile al Centro Pavesi per preparare il Wevza

MILANO- La nazionale femminile Under 18 si ritroverà al Centro Federale Pavesi di Milano per due stage di preparazione in vista del torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei, in programma al Palazzetto dello Sport Preziuso di Foggia dal 6 al 10 gennaio,
Il Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli ha convocato 16 atlete; 14 delle quali saranno scelte per il torneo pugliese.
Il primo raduno inizierà domenica 21, per terminare martedì 23 dicembre, mentre il secondo si svolgerà da sabato 27 a martedì 30 dicembre.
Le atlete convocate
Zoe Airhienbuwa, Andreea Raisa Enescu, Ginevra Cibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Mariabruna Kimberly Falcone, Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).
Lo staff
Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager).