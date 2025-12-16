Le nazionali di sitting si radurano al Centro Pavesi

MILANO - Le nazionali di sitting volley maschile e femminile tornano in collegiale al Centro Federale Pavesi in vista dei prossimi impegni.

MASCHILE-

Torna al lavoro la nazionale maschile di sitting volley. Dopo l’ultimo collegiale andato in scena dal 13 al 16 novembre al CPO di Formia (LT), il gruppo guidato dal tecnico Marcello Marchesi si ritroverà nuovamente insieme per l’ultimo ritiro dell’anno; da sabato 20 a lunedì 22 dicembre gli azzurri lavoreranno infatti al Centro Federale Pavesi di Milano. Un ‘ulteriore sessione di allenamento per consolidare il lavoro svolto nel 2025 e per darsi poi appuntamento al 2026 in vista dei prossimi impegni internazionali.

Gli atleti convocati:

Pier Giacomo Babboni (Cagliari Volleyball); Simone Burzacchi (Volley Club Cesena); Stefano Alberto Busato (Sitting Volley Chieri); Francesco Maria Cerulo, Pasquale Spacagno (Nola Città dei Gigli); Mattia Cordioli, Francesco Cornacchione (Volley 2001 Garlasco); Cristiano Crocetti (Scuola di Pall. Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Volley); Alessandro Issi, Stefano Orsolini (Fiano Romano).

Lo staff:

Marcello Marchesi (Primo Allenatore), Angela Galli (Secondo Allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Antonella Iemma (Fisioterapista), Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico), Matteo Campioli (Scoutman), Matteo De Robertis (Team Manager).

FEMMINILE-

Primo collegiale, dopo la conquista della medaglia di bronzo alla World Cup di Fort Wayne (Indiana, Stati Uniti D’America), per la nazionale femminile di sitting volley guidata da Pasquale D’Aniello. Il DT delle squadre nazionali e primo allenatore delle azzurre, infatti, ha convocato tredici atlete al Centro Federale Pavesi di Milano per tre importanti giorni di lavoro, che inizieranno venerdì 19 e termineranno domenica 21 dicembre.

Le atlete convocate:

Flavia Barigelli (Astrolabio); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G.); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Volley Codognè); Anna Ceccon (Giocoparma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Alice Nava (Sitting Brembate Sopra); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Federica Raoni (Eagles Volley Ceccano); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).

Lo staff:

Pasquale D’Aniello (Allenatore), Massimo Beretta (2° allenatore), Mauro Guicciardi (Medico), Mattia Pastorelli (Fisioterapista), Flavia Guidotti (Preparatrice atletica), Serena Pavani (Team Manager).