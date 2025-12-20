Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: a Messina arriva Anamarija Galić

La ventiquattrenne schiacciatrice austriaca va a coprire il ruolo di opposta consentendo a Giulia Viscioni di tornare a giocare in posto 4
2 min
GalicGruppo Formula 3
Volley Mercato: a Messina arriva Anamarija Galić

MESSINA – Nuovo ingresso nel roster del Gruppo Formula 3 Messina che in queste ore ha raggiunto l'accordo con l'opposta austriaca Anamarija Galić, Il suo arrivo Giulia Viscioni di tornare a giocare posto 4.

LA CARRIERA-

Nata a Hall in Tirol nel 2001, 201 cm, Galić inizia la propria carriera nella stagione 2015/16 con il Mils, prendendo parte all’Austrian Volley League Women 2. L’esordio nella massima serie austriaca arriva nel campionato 2018/19, grazie all’ingaggio da parte del Tirol. Nella stagione 2019/20 si trasferisce in Slovenia al Branik Maribor, in 1. DOL, club con cui rimane per tre annate e conquista la Coppa di Slovenia 2019/20. Nel 2022/23 approda in Italia per indossare la casacca delle Black Angels Perugia in serie A1 e conosce l’attuale coach del club siciliano, Matteo Freschi, quell’anno assistente tecnico della formazione umbra. Nel campionato successivo si trasferisce in Romania al CSO Voluntari, con cui si laurea campionessa nazionale. Nel 2024/25 gioca in Montenegro con l’OK Herceg Novi mentre, nella prima parte della stagione in corso, è protagonista in Ungheria con l’MBH-Békéscsabai RSE. Da menzione anche il suo percorso in Nazionale: convocata nel 2018 con l’Under 19, esordisce con la senior nel 2017. Con l’Austria conquista la medaglia d’argento all’European Silver League nel 2021, risultato replicato anche nell’edizione 2023. Questo il suo palmarès: 1 Campionato rumeno, 1 Coppa di Slovenia, 2 European Silver League con la Nazionale austriaca (2021,2023).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS